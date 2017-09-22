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Политика
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Общество
Сеть «Кофе Хауз» в Москве оштрафовали почти на 6,5 млн рублей
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    Сеть «Кофе Хауз» в Москве оштрафовали почти на 6,5 млн рублей

    18:57  22 Сентября 2017
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    Сеть «Кофе Хауз» в Москве оштрафовали почти на 6,5 млн рублей

    Москва, 22 сентября. Роспотребнадзор оштрафовал сеть кофеен «Кофе Хаус» в Москве почти на 6,5 млн рублей. Проверку ведомство провели в 84 кафе в восьми административных округах столицы.

    В ходе рейда выяснилось, что в 18 кофейнях помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, в 35 кафе такую же проблему обнаружили в системе вентиляции.

    Кроме того, в медицинских книжках сотрудников в 23 кафе не нашлось отметок о вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.

    По итогам проверок было составлено 206 протоколов об административном правонарушении по 15 статьям КоАП РФ. Общая сумма наложенных на сеть кофеен штрафов составила 6 млн 406 тыс. рублей.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #штрафы #проверки #кофе хауз
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