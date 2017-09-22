Сеть «Кофе Хауз» в Москве оштрафовали почти на 6,5 млн рублей

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Москва, 22 сентября. Роспотребнадзор оштрафовал сеть кофеен «Кофе Хаус» в Москве почти на 6,5 млн рублей. Проверку ведомство провели в 84 кафе в восьми административных округах столицы.

В ходе рейда выяснилось, что в 18 кофейнях помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, в 35 кафе такую же проблему обнаружили в системе вентиляции.

Кроме того, в медицинских книжках сотрудников в 23 кафе не нашлось отметок о вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.

По итогам проверок было составлено 206 протоколов об административном правонарушении по 15 статьям КоАП РФ. Общая сумма наложенных на сеть кофеен штрафов составила 6 млн 406 тыс. рублей.

