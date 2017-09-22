Инвалида со сломанным позвоночником приговорили к четырем годам в Химках

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Химки, 22 сентября. Жителя города Химки Александра Ротаря приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков, несмотря на его инвалидность.

У мужчины диагностирован компрессионный перелом трех позвонков, остеопороз, атрофия зрительных нервов и другие серьезные заболевания, однако суд, тем не менее, настоял на тюремном сроке.

По словам адвоката Ротаря Сергея Артюшкова, в августе 2016 года его подзащитный встретился со своим другом Иваном, который привел с собой свою знакомую Олесю. Девушка попросила Александра одолжить ей тысячу рублей, обещав отдать долг на следующий день, однако так и не вернула деньги.

Позже оказалось, что Олеся — героиновая наркоманка. Спустя несколько месяцев она вновь вышла на связь и предложила Александру встретиться, чтобы вернуть долг. Во время встречи они оба были задержаны полицией.

Оказалось, что девушка проводила контрольную закупку на эту самую купюру и дала показания, что на эти деньги приобрела у Александра шприц с героином, пишет «Ридус».