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Общество
Инвалида со сломанным позвоночником приговорили к четырем годам в Химках
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    Инвалида со сломанным позвоночником приговорили к четырем годам в Химках

    16:49  22 Сентября 2017
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    Инвалида со сломанным позвоночником приговорили к четырем годам в Химках

    Химки, 22 сентября. Жителя города Химки Александра Ротаря приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков, несмотря на его инвалидность.

    У мужчины диагностирован компрессионный перелом трех позвонков, остеопороз, атрофия зрительных нервов и другие серьезные заболевания, однако суд, тем не менее, настоял на тюремном сроке.

    Инвалида со сломанным позвоночником приговорили к четырем годам в Химках

    По словам адвоката Ротаря Сергея Артюшкова, в августе 2016 года его подзащитный встретился со своим другом Иваном, который привел с собой свою знакомую Олесю. Девушка попросила Александра одолжить ей тысячу рублей, обещав отдать долг на следующий день, однако так и не вернула деньги.

    Позже оказалось, что Олеся — героиновая наркоманка. Спустя несколько месяцев она вновь вышла на связь и предложила Александру встретиться, чтобы вернуть долг. Во время встречи они оба были задержаны полицией.

    Оказалось, что девушка проводила контрольную закупку на эту самую купюру и дала показания, что на эти деньги приобрела у Александра шприц с героином, пишет «Ридус».  

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    Автор: Геннадий Плющев
    #наркотики #химки #приговор #инвалид #сбыт
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