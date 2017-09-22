Церетели готов создать бюст Путина для Аллеи правителей в Москве

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Москва, 22 сентября. Скульптор Зураб Церетели готов создать бюст президента РФ Владимира Путина для Аллеи правителей во дворе музея военной формы Российского военного исторического общества в Москве, где ранее был установлен бюст Иосифа Сталина.

Церетели напомнил, что уже создал памятник Путину, и выразил готовность сделать и бюст российского лидера, если этого захотят власти Москвы.

При этом скульптор подчеркнул, что создавать бюст Путина рано, поскольку он находится в «добром здравии».