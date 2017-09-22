В Москве осталось снести 46 пятиэтажек «первой волны» реновации

В Избранное

Москва, 22 сентября. Всего 46 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения осталось демонтировать в Москве. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, все основные объекты снесут до конца 2017 года. Переселение жителей из объектов может начаться уже в этом году, передает «Политэксперт».

По результатам переселения «первой волны» реновации прошел снос 32 домов, осталось еще 46. Таким образом, 22 дома будут демонтированы на счет госбюджета, еще 24 дома снесут в рамках инвестиционных контрактов. Работы по городу выполнены на 96%.

В данный момент в Москве осуществляется программа по сносу пятиэтажек, построенных в 1959-1966 годах. Ожидается, что в столице будет ликвидировано более 1700 домов.