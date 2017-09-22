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Общество
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Общество
В Москве осталось снести 46 пятиэтажек «первой волны» реновации
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    В Москве осталось снести 46 пятиэтажек «первой волны» реновации

    15:38  22 Сентября 2017
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    В Москве осталось снести 46 пятиэтажек «первой волны» реновации

    Москва, 22 сентября. Всего 46 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения осталось демонтировать в Москве. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

    По его словам, все основные объекты снесут до конца 2017 года. Переселение жителей из объектов может начаться уже в этом году, передает «Политэксперт».

    По результатам переселения «первой волны» реновации прошел снос 32 домов, осталось еще 46. Таким образом, 22 дома будут демонтированы на счет госбюджета, еще 24 дома снесут в рамках инвестиционных контрактов. Работы по городу выполнены на 96%.

    В данный момент в Москве осуществляется программа по сносу пятиэтажек, построенных в 1959-1966 годах. Ожидается, что в столице будет ликвидировано более 1700 домов.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #реновация
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