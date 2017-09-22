Дом главы Москомархитектуры снесут в рамках программы реновации

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Москва, 22 сентября. Дом главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской в московском районе Люблино был включен в программу реновации. Глава комитета рассказала журналистам, что смотрит на переезд с оптимизмом.

«Я живу в Люблино, мой дом тоже попал в программу реновации. У меня (площадь квартиры) 59,8 кв.м, обычная «трешка», в типичной типовой серии», — сообщила Княжевская.

Глава Москомархитектуры добавила, что современная застройка идет на совершенно другом уровне. «А тогда счастье было для людей, которые из бараков переезжали в квартиры со всеми удобствами», — сказала она.

Ранее сообщалось, что строительство новых домов в Москве в рамках программы реновации ветхого жилья начнется в 2018 году. В октябре этого года будет утвержден перечень строительных площадок под возведение новых домов.