Губернатор Воробьев запустил в Подмосковье линию по производству тортильи

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Москва, 22 сентября. Глава Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров предприятия «Солнце Мехико» Хуан Антонио Гонзалес Морено запустили линию по производству тортильи на новом заводе в Ступино.

На торжественной церемонии губернатор Московской области отметил положительную динамику работы свободной экономической зоны в Ступино, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он поблагодарил правительство РФ, которое поддержало это решение.

«Сегодня восемь фабрик мы строим на территории и у нас есть порядка десятка желающих резидентов, которые также приходят на эти 367 гектаров», — сказал Воробьев.

В свою очередь, председатель совета директоров предприятия Хуан Антонио Гонзалес Морено положительно оценил условия, которые были созданы для инвесторов в Подмосковье.