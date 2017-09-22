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Общество
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Губернатор Воробьев запустил в Подмосковье линию по производству тортильи
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    Губернатор Воробьев запустил в Подмосковье линию по производству тортильи

    12:53  22 Сентября 2017
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    Губернатор Воробьев запустил в Подмосковье линию по производству тортильи

    Москва, 22 сентября. Глава Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров предприятия «Солнце Мехико» Хуан Антонио Гонзалес Морено запустили линию по производству тортильи на новом заводе в Ступино.

    На торжественной церемонии губернатор Московской области отметил положительную динамику работы свободной экономической зоны в Ступино, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он поблагодарил правительство РФ, которое поддержало это решение.

    «Сегодня восемь фабрик мы строим на территории и у нас есть порядка десятка желающих резидентов, которые также приходят на эти 367 гектаров», — сказал Воробьев.

    В свою очередь, председатель совета директоров предприятия Хуан Антонио Гонзалес Морено положительно оценил условия, которые были созданы для инвесторов в Подмосковье.

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    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье #воробьев #ступино
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