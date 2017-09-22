Новая волна минирований накрыла девять управ и одну префектуру в Москве

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Москва, 22 сентября. Здания девяти управ и одной префектуры в Москев проверяют после анонимных звонков о «минировании».

По данным источник в экстренных службах столицы, эваукация идет в управах «Левобережная», «Головино», «Ховрино», «Бирюлево Западное», «Северное Бутово», «Войковский», «Москворечье-Сабурово», «Тимирязевская» и «Ясенево».

Кроме того, эвакуированы персонал и посетители префектуры Зеленоградского административного округа, уточнил собеседник РИА Новости.

Накануне, эвакуацию проводили и в подмосковном городе Долгопрудный. После анонимного звонка об угрозе взрыва полиция проверяла здание почты, пишет интернет-издание «Подмосковье-сегодня».