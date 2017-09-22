Институту «Останкино» в Москве запретили принимать студентов

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Москва, 22 сентября. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила принимать студентов в Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино».

Такое решение было связано с тем, что должные предписания не были исполнены в срок, передает издание «Вечерняя Москва». Кроме этого, данные меры коснулись Первого московского юридического института.

Представители ведомства прекратили действие лицензии негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (НОУ ВПО) «Институт бизнеса, психологии и управления» и образовательного частного учреждения (ОЧУ ВО) «Институт технологии туризма».

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор лишил лицензии Сибирскую академию права, экономики и управления в Иркутске и Курский автодорожный институт.