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Институту «Останкино» в Москве запретили принимать студентов
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    Институту «Останкино» в Москве запретили принимать студентов

    12:20  22 Сентября 2017
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    Институту «Останкино» в Москве запретили принимать студентов

    Москва, 22 сентября. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила принимать студентов в Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино».

    Такое решение было связано с тем, что должные предписания не были исполнены в срок, передает издание «Вечерняя Москва». Кроме этого, данные меры коснулись Первого московского юридического института.

    Представители ведомства прекратили действие лицензии негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования (НОУ ВПО) «Институт бизнеса, психологии и управления» и образовательного частного учреждения (ОЧУ ВО) «Институт технологии туризма».

    Ранее сообщалось, что Рособрнадзор лишил лицензии Сибирскую академию права, экономики и управления в Иркутске и Курский автодорожный институт.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #рособрнадзор #митро
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