Полицейские сожгли более 400 кустов конопли в Подмосковье

В Избранное

Москва, 22 сентября. Правоохранители обнаружили поле дикорастущей конопли у села Лепешки в Пушкинском районе Московской области. Более 400 кустов каннабиса были уничтожены, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Участок с копоплей был обнаружен полицейскими в ходе рейда в рамках спецоперации «Мак». Очаг произрастания каннабиса сначала скосили, а потом сожгли.