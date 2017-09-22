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Полицейские сожгли более 400 кустов конопли в Подмосковье
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    Полицейские сожгли более 400 кустов конопли в Подмосковье

    11:52  22 Сентября 2017
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    Полицейские сожгли более 400 кустов конопли в Подмосковье

    Москва, 22 сентября. Правоохранители обнаружили поле дикорастущей конопли у села Лепешки в Пушкинском районе Московской области. Более 400 кустов каннабиса были уничтожены, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

    Участок с копоплей был обнаружен полицейскими в ходе рейда в рамках спецоперации «Мак». Очаг произрастания каннабиса сначала скосили, а потом сожгли. 

    «Общее количество уничтоженных растений составило более 400 кустов», — приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщение ведомства.

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    Автор: Борис Любимов
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