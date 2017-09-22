Власти Москвы рассказали об открытии 16 новых станций метро

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Москва, 22 сентября. Глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев заявил, что в следующем году планируется ввести в эксплуатацию 37 километров линий Московского метрополитена и 16 новых станций.

«В 2018 году стоит задача ввести 37 километров линий метрополитена и 16 новых станций», — отметил он, передает РИАМО.

Отметим, что до 2025 года в Москве планируется построить 87 станций, 15 электродепо и 196 километров линий метро, о чем также сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее представители метрополитенов Москвы и Милана подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве.