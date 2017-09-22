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Власти Москвы рассказали об открытии 16 новых станций метро
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    Власти Москвы рассказали об открытии 16 новых станций метро

    12:12  22 Сентября 2017
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    Власти Москвы рассказали об открытии 16 новых станций метро

    Москва, 22 сентября. Глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев заявил, что в следующем году планируется ввести в эксплуатацию 37 километров линий Московского метрополитена и 16 новых станций. 

    «В 2018 году стоит задача ввести 37 километров линий метрополитена и 16 новых станций», — отметил он, передает РИАМО.

    Отметим, что до 2025 года в Москве планируется построить 87 станций, 15 электродепо и 196 километров линий метро, о чем также сообщал ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Напомним, ранее представители метрополитенов Москвы и Милана подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #метро
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