Стало известно, когда в Москве начнут строить первые дома по программе реновации

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Москва, 22 сентября. Столичные власти сообщили, что возведение первых домов в рамках программы реновации в Москве стартует до конца текущего года. Но основная стройка начнется позже.

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что массовое строительство нового жилья для участников программы реновации начнется летом 2018 года, пишет ТАСС. Кроме этого, стало известно, что списки первоочередных кварталов для проектирования и строительства будут утверждены властями в ближайший месяц.

Напомним, что программа реновации столичного жилья рассчитана на 15 лет. В нее вошли 5144 дома, в которых проживает примерно один миллион человек.

Ранее сообщалось, что власти Москвы готовят масштабные проекты на 500 лет вперед.