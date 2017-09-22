Научно-познавательный лекторий открылся в парке «Зарядье» в Москве

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Москва, 22 сентября. Научно‐познавательный лекторий открылся в павильоне «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье». Он начнет свою работу уже 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы.

В зале могут поместиться до 60 человек. Лекции по архитектуре, искусству, ландшафтному дизайну, биологии, медицине и экологии будут проходить бесплатно.

Первая лекция начнется в пятницу в 19.00. Она будет посвящена новым подходам к озеленению Москвы, сообщает телеканал 360.

Москвичи также узнают о медицине будущего, изменении климата и озеленении крыш.