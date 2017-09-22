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Научно-познавательный лекторий открылся в парке «Зарядье» в Москве
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    Научно-познавательный лекторий открылся в парке «Зарядье» в Москве

    11:23  22 Сентября 2017
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    Научно-познавательный лекторий открылся в парке «Зарядье» в Москве

    Москва, 22 сентября. Научно‐познавательный лекторий открылся в павильоне «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье». Он начнет свою работу уже 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы.

    В зале могут поместиться до 60 человек. Лекции по архитектуре, искусству, ландшафтному дизайну, биологии, медицине и экологии будут проходить бесплатно.

    Первая лекция начнется в пятницу в 19.00. Она будет посвящена новым подходам к озеленению Москвы, сообщает телеканал 360.

    Москвичи также узнают о медицине будущего, изменении климата и озеленении крыш.

    «Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке «Зарядье» будут проходить регулярно», — цитирует директора парка Павла Трехлеба «Вечерняя Москва».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #москва #зарядье #лекторий
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