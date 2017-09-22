Биржевую площадь в Москве закроют для автомобилей

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Москва, 22 сентября. С 23 сентября движение транспорта по Биржевой площади в центре российской столицы будет закрыто.

Как говорится в сообщении, опубликованном на портале столичной мэрии в пятницу, после начала работ по благоустройству пешеходного пространства по программе «Моя улица» эта территория должна стать пешеходной. Проезд будет открыт лишь для автомобилей скорой медицинской помощи и машин спецслужб. Благоустройство продлится до 9 октября. По его окончанию проезд откроют для сотрудников расположенных в этом месте ведомств, офисов, а также и местных жителей, передает издание «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее в Москомстройинвесте сообщили, что в Москве построят новую дорогу, которая соединит районы Филевский парк и Дорогомилово.



