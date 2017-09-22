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Неожиданную деталь обнаружили на памятнике Калашникову в центре Москвы
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    Неожиданную деталь обнаружили на памятнике Калашникову в центре Москвы

    5:38  22 Сентября 2017  /обновлено: 5:39  22 Сентября 2017
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    Неожиданную деталь обнаружили на памятнике Калашникову в центре Москвы

    Москва, 22 сентября. Пользователи Сети обнаружили на памятнике конструктору Михаилу Калашникову, открытому в центре Москвы, чертежи немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr 44.

    «Запилить памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову со взрыв-схемой Штурмгевера — это просто высший пилотаж!», — отметил военный историк Юрий Пашолок в социальной сети Facebook.

    Отмечается, что разработанная в 1944 году винтовка StG 44 внешне напоминает легендарный АК-47, однако существенно различается с ним по конструкции. В частности, они имеют различные механизмы запирания канала ствола.

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    Автор: Ирина Новикова
    #памятник #москва #михаил калашников #автомат
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