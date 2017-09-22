Неожиданную деталь обнаружили на памятнике Калашникову в центре Москвы

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Москва, 22 сентября. Пользователи Сети обнаружили на памятнике конструктору Михаилу Калашникову, открытому в центре Москвы, чертежи немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr 44.

«Запилить памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову со взрыв-схемой Штурмгевера — это просто высший пилотаж!», — отметил военный историк Юрий Пашолок в социальной сети Facebook.

Отмечается, что разработанная в 1944 году винтовка StG 44 внешне напоминает легендарный АК-47, однако существенно различается с ним по конструкции. В частности, они имеют различные механизмы запирания канала ствола.