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Россия
Лепс и Агаларов откроют в Москве ресторан «Рюмка водки»
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    Лепс и Агаларов откроют в Москве ресторан «Рюмка водки»

    21:01  21 Сентября 2017
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    Лепс и Агаларов откроют в Москве ресторан «Рюмка водки»

    Москва, 21 сентября. Вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов и популярный исполнитель Григорий Лепс планируют открыть в российской столице ресторан «Рюмка водки» в октябре 2017 года.

    «Мы планируем открыть наш ресторан с Григорием Лепсом «Рюмка водки» 10 октября на Петровке. В этом проекте у нас одинаковые вложения — пополам», — рассказал журналистам Агаларов.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Григория Лепса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #лепс
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