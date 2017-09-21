Лепс и Агаларов откроют в Москве ресторан «Рюмка водки»

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Москва, 21 сентября. Вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов и популярный исполнитель Григорий Лепс планируют открыть в российской столице ресторан «Рюмка водки» в октябре 2017 года.

«Мы планируем открыть наш ресторан с Григорием Лепсом «Рюмка водки» 10 октября на Петровке. В этом проекте у нас одинаковые вложения — пополам», — рассказал журналистам Агаларов.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Григория Лепса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.