Подростки кинули в московскую школьницу сверток с химикатом, девочка получила ожог

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Москва, 21 сентября. На севере Москвы подростки кинули в группу девочек сверток с химическим веществом. В результате инцидента одна из них была доставлена в больницу химическими ожогами. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в районе жилых домов по улице Дубнинской два мальчика кинули сверток с химическим веществом в компанию девочек. Одна из них получила ожог, после чего была госпитализирована. По предварительным данным, в свертке находилось бытовое чистящее средство.

В настоящее время сотрудники СК РФ проводят доследственную проверку, по итогам которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.