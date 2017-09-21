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Метрополитены Москвы и Милана договорились о партнерстве
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    Метрополитены Москвы и Милана договорились о партнерстве

    19:36  21 Сентября 2017
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    Метрополитены Москвы и Милана договорились о партнерстве

    Москва, 21 сентября. Представители метрополитенов Москвы и Милана подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил в четверг заместитель главы столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

    «Это дает возможность взять лучшие наработки коллег из Италии и применить их в московском метрополитене, чтобы сделать поездки жителей и гостей столицы на метро еще комфортнее», — цитирует его слова издание «Вечерняя Москва».

    Ранее стало известно о том, что в конце октября 2017 года на станциях метрополитена Санкт-Петербурга появятся служебные собаки.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #метро
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