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Задержанным по делу о поджогах у офиса адвоката Учителя предъявили обвинения
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    Задержанным по делу о поджогах у офиса адвоката Учителя предъявили обвинения

    18:11  21 Сентября 2017
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    Задержанным по делу о поджогах у офиса адвоката Учителя предъявили обвинения

    Москва, 21 сентября. Трем подозреваемым по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

    По словам официального представителя МВД Ирины Волк, по делу о поджогах на Староконюшенном переулке было задержано четыре человека.

    Напомним, что в среду задержали первых подозреваемых в поджоге автомобилей. Одного человека задержали в столице, двух других — на территории Липецкой области. В рамках расследования этого дела также был задержан лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин.

    Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски, в ходе которых изъяли все предметы, имеющие значение для расследования дела.

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    Автор: Алексей Громов
    #поджог #матильда #авто
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