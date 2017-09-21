Средняя зарплата врача в Подмосковье к концу года вырастет до 83 тысяч рублей

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Москва, 21 сентября. К концу 2017 года средняя зарплата врача в Московской области увеличится на девять тысяч рублей. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, к концу года зарплата среднего медицинского персонала составит 46 тысяч рублей, а младшего медперсонала — 42 тысячи рублей. Средняя заработная плата врача составит 83 тысячи рублей.

Марков также добавил, что в настоящее время средняя зарплата врача в Московской области составляет 74 тысячи рублей. При этом по итогам 2016 года средняя зарплата врачей в Подмосковье составила 67,4 тысячи рублей, передает «360».