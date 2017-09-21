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Новую дорогу построят вдоль правого берега Москвы-реки
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    Новую дорогу построят вдоль правого берега Москвы-реки

    17:23  21 Сентября 2017
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    Новую дорогу построят вдоль правого берега Москвы-реки

    Москва, 21 сентября. В Москве построят новую дорогу, которая соединит районы Филевский парк и Дорогомилово. Об этом сообщили в Москомстройинвесте.

    В четверг градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки дороги вдоль правого берега Москвы-реки. Магистраль длиной около 4,6 км протянется от Берегового проезда до улицы Кульнева.

    В пресс-службе Москомстройинвеста уточняют, что дорога пройдет в отдалении от реки, поэтому после ее строительства доступ к воде не будет затруднен. Новая магистраль должна обеспечить свободное движение для перспективной застройки на реорганизуемых промышленных территориях в Филевском парке.

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    Автор: Борис Любимов
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