Новую дорогу построят вдоль правого берега Москвы-реки

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Москва, 21 сентября. В Москве построят новую дорогу, которая соединит районы Филевский парк и Дорогомилово. Об этом сообщили в Москомстройинвесте.

В четверг градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки дороги вдоль правого берега Москвы-реки. Магистраль длиной около 4,6 км протянется от Берегового проезда до улицы Кульнева.

В пресс-службе Москомстройинвеста уточняют, что дорога пройдет в отдалении от реки, поэтому после ее строительства доступ к воде не будет затруднен. Новая магистраль должна обеспечить свободное движение для перспективной застройки на реорганизуемых промышленных территориях в Филевском парке.