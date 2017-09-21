Пять музеев эвакуировали в Москве после анонимных звонков

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Москва, 21 сентября. Сразу несколько московских музеев эвакуировали после анонимных звонков от «телефонных террористов», сообщили в правоохранительных органах.

Сначала в полицию поступили сообщения о «минировании» в Дарвиновском музее, музее «Московский транспорт», ГМИИ имени Пушкина и музее-панораме «Бородинская битва», расположенном на Кутузовском проспекте. Сотрудники полиции провели экстренную эвакуацию. Сейчас в зданиях музеев работают кинологи.

Через несколько часов поступили новые звонки о «минировании» в московском Музее холодной войны «Бункер-42 на Таганке». Таким образом, «Бункер-42» стал пятым музеем, «заминированным» в четверг, передает ТАСС.

В данный момент из зданий эвакуировали около трех тысяч человек.

Напомним, что уже несколько недель подряд по всей стране идет волна анонимных «минирований». Каждый день в разных городах России поступают звонки от «лжетеррористов». К счастью, пока ни одно сообщение о «минировании» не подтвердилось.