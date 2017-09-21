Автобус и бетономешалка столкнулись в Москве, есть пострадавшие

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Москва, 21 сентября. Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса и бетономешалки в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, авария произошла на пересечении Панфиловского проспекта и улицы Андреевка в Зеленограде.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Источник в экстренных службах Москвы в комментарии РИА Новости уточнил, что у пострадавших диагностировали ушибы локтей и ног.

