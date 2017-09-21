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«Массовая драка» у ТЦ «Москва» оказалась полицейским рейдом против нелегалов
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    «Массовая драка» у ТЦ «Москва» оказалась полицейским рейдом против нелегалов

    16:37  21 Сентября 2017
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    «Массовая драка» у ТЦ «Москва» оказалась полицейским рейдом против нелегалов

    Москва, 21 сентября. Полиция Москвы опровергла данные о беспорядках возле торгового центра «Москва». Сейчас там проходят профилактические мероприятия, ситуация находится под контролем. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что полиция проводит рейд на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства среди сотрудников торгового центра «Москва».

    «Информация о драке между полицейскими и якобы подошедшими к ТЦ людьми не соответствует действительности», — цитирует агентство РИА Новости слова дежурного офицера столичного главка МВД РФ.

    В среду стало известно о массовой драке возле ТЦ. По неподтвержденным данным, конфликт произошел из-за того, что охранники центра избили грузчика, трудового мигранта. К тому времени к зданию ТЦ пришли около 250 человек, полиция задержала 90 из них. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт стычки около торгового центра.

    По данному факту было возбуждено уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #драка
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