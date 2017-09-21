Новый шпиль здания МИД России продемонстрировали журналистам

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Москва, 21 сентября. Новый шпиль дипломатического ведомства РФ после завершения реконструкции показали представителям СМИ.

Отмечается, что работы по обновлению шпиля МИД России продлились 12 месяцев, в ходе работ полностью заменили конструкцию, общий вес которой составлял около 200 тонн.

Здание #мид A post shared by Евгений Ф. (@fenomen125) on Sep 20, 2017 at 6:52am PDT

По словам директора департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России Владимира Потапкина, новая конструкция была построена по новейшим технологиям в Ленинградской области. Он также подчеркнул, что новый шпиль — полная копия предыдущего.

«Это абсолютная копия, шпиль сохранил исторический облик», – отметил он.

Напомним, высота шпиля составляет 56 метров.