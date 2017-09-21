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Новый шпиль здания МИД России продемонстрировали журналистам
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    Новый шпиль здания МИД России продемонстрировали журналистам

    16:18  21 Сентября 2017
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    Новый шпиль здания МИД России продемонстрировали журналистам

    Москва, 21 сентября. Новый шпиль дипломатического ведомства РФ после завершения реконструкции показали представителям СМИ. 

    Отмечается, что работы по обновлению шпиля МИД России продлились 12 месяцев, в ходе работ полностью заменили конструкцию, общий вес которой составлял около 200 тонн.

     

    Здание #мид

    A post shared by Евгений Ф. (@fenomen125) on

    По словам директора департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России Владимира Потапкина, новая конструкция была построена по новейшим технологиям в Ленинградской области. Он также подчеркнул, что новый шпиль — полная копия предыдущего.

    «Это абсолютная копия, шпиль сохранил исторический облик», – отметил он.

    Напомним, высота шпиля составляет 56 метров. 

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    Автор: Дана Балан
    #москва #мид рф #реконструкция #шпиль
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