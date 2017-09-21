Сто тонн тыквы привезли на московский фестиваль «Золотая осень»

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Москва, 21 сентября. Свыше 100 тонн тыквы привезли в Москву на фестиваль «Золотая осень» из Краснодарской и Волгоградской областей. Об этом в четверг сообщил глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк.

Как он отметил, плодами украсят площадки фестиваля. В общей сложности «Золотая осень» охватывает 23 фестивальные площадки.

Напомним, фестиваль «Золотая осень» стартует в пятницу, 22 сентября, и завершится 8 октября.

Посетители смогут ознакомиться с продукцией из более чем 40 российских регионов. Кроме того, на фестивале можно будет продегустировать и купить сыр российских производителей.

Также для москвичей и гостей города запланированы развлечения — порядка трех тысяч мастер-классов и театральных постановок.