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Сотрудники морга перепутали двух покойников в Люберцах
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    Сотрудники морга перепутали двух покойников в Люберцах

    15:32  21 Сентября 2017
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    Сотрудники морга перепутали двух покойников в Люберцах

    Москва, 21 сентября. СК РФ проводит проверку по факту халатности работников морга, расположенного в Люберецком районе Москвы.

    Ранее на одном из федеральных каналов был показан ролик о том, что сотрудники морга в Люберцах перепутали тела двух мертвых граждан. О подмене сообщили родственники усопшего, которые в тот момент занимались организацией похорон.

    В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Действиям сотрудников морга и руководству больницы будет дана правовая оценка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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    Автор: Алексей Громов
    #люберцы #морг
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