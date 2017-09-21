Сотрудники морга перепутали двух покойников в Люберцах

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Москва, 21 сентября. СК РФ проводит проверку по факту халатности работников морга, расположенного в Люберецком районе Москвы.

Ранее на одном из федеральных каналов был показан ролик о том, что сотрудники морга в Люберцах перепутали тела двух мертвых граждан. О подмене сообщили родственники усопшего, которые в тот момент занимались организацией похорон.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Действиям сотрудников морга и руководству больницы будет дана правовая оценка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.