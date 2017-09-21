В Москве зафиксировали превышение нормы сероводорода в воздухе

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Москва, 21 сентября. Минувшей ночью в Москве вновь зафиксировали предельно допустимую концентрацию сероводорода.

Об это сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. При этом в ведомстве подчеркнули, что уже в 09.00 степень загрязнения атмосферы понизилась.

Как уточняет «Вечерняя Москва», в пятницу в Москве прогнозируют сентября метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере.

