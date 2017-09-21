В Москве появился новый способ проверки истории автомобиля

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Москва, 21 сентября. Власти Москвы открыли на официальном сайте мэрии раздел, в котором владельцы подержанных автомобилей могут проверить историю своей машины.

Таким образом, москвичи могут установить, кто именно был владельцем их автомобиля раньше, использовалось ли их транспортное средство в качестве такси, находилось ли оно в розыске и сколько раз попадало в аварии.

«Такие данные полезно выяснить перед покупкой подержанного автомобиля», — говорится в официальном сообщении.

Как передает Телеканал 360, раньше подобные услуги предоставлял портал «Автокод», однако для удобства москвичей местные власти решили объединить все муниципальные сервисы в единый портал.