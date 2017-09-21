В Москве открыли улицу Петровка с участком исторической мостовой

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Москва, 21 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл улицу Петровка после благоустройства, которое проводилось в рамках программы «Моя улица».

«Завершено благоустройство улицы Петровка, в ходе которого мы постарались возродить дух этой старинной московской улицы. Исторически ул. Петровка была торговой и, в значительной мере, пешеходной. Благодаря расширению тротуаров она сможет вернуть себе эти функции», — сказал глава города.

Полосы проезжей части на улице сузили до трех метров, однако их количество оставили прежним, передает «Вечерняя Москва». Также на обновленной улице воссоздали островок клинкерной брусчатки конца XIX века.