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Общество
Жителей Подмосковья напугали парящие над домами НЛО
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    Жителей Подмосковья напугали парящие над домами НЛО

    13:33  21 Сентября 2017
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    Жителей Подмосковья напугали парящие над домами НЛО

    Москва, 21 сентября. Жители подмосковных Химок испугались странных светящихся кругов, которые регулярно появляются над жилыми домами.

    Очевидцы предположили, что видели НЛО. «НЛО в разных местах появляется, сначала у пруда, затем наблюдали в районе Гранда», — рассказал в соцсетях местный житель Иван Стрекалов.

    Скептически настроенные граждане уверены, что световые круги являются просто отблеском прожекторов. Уфологи, которые часто фиксируют над Химками объекты неизвестного происхождения, объяснили загадочное явление иначе.

    «В Химках произошло природное явление в результате электромагнитного излучения. Они бывают вблизи воды. Электромагнитный вихрь пронизывает облака, наполненные влагой, и могут образовываться статичные круговые свечения. Поэтому я полагаю, что это не НЛО», — пояснил уфолог Евгений Убийко интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #химки #нло
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