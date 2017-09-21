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В Москве 80-летняя пенсионерка потеряла 640 тысяч рублей, сыграв на бирже по Skype
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    В Москве 80-летняя пенсионерка потеряла 640 тысяч рублей, сыграв на бирже по Skype

    12:58  21 Сентября 2017
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    В Москве 80-летняя пенсионерка потеряла 640 тысяч рублей, сыграв на бирже по Skype

    Москва, 21 сентября. В столичную полицию обратилась с заявлением 80-летняя женщина, которая попыталась заработать игрой на бирже и в итоге потеряла 640 тыс. рублей.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, пенсионерка сообщила полицейским,  что в январе этого года ей позвонила девушка и представилась менеджером брокерской фирмы Александрой. Девушка предложила заработать игрой на бирже, после чего пенсионерка и «менеджер» стали созваниваться по Skype.

    Пенсионерка внесла 255 тыс. рублей на лицевой счет и через некоторое время попросила вывести денежные средства, однако после этого Александра прекратила общение. Затем с потерпевшей созвонился другой сотрудник компании по имени Александр и предложил вернуть деньги после получения фотографии паспорта и банковской карты с обеих сторон. Впоследствии москвичка обнаружила, что с ее банковских счетов списали денежные средства. Причиненный ущерб оценивается в 640 тыс. рублей.

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    Автор: Борис Любимов
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