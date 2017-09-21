В Москве 80-летняя пенсионерка потеряла 640 тысяч рублей, сыграв на бирже по Skype

В Избранное

Москва, 21 сентября. В столичную полицию обратилась с заявлением 80-летняя женщина, которая попыталась заработать игрой на бирже и в итоге потеряла 640 тыс. рублей.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, пенсионерка сообщила полицейским, что в январе этого года ей позвонила девушка и представилась менеджером брокерской фирмы Александрой. Девушка предложила заработать игрой на бирже, после чего пенсионерка и «менеджер» стали созваниваться по Skype.

Пенсионерка внесла 255 тыс. рублей на лицевой счет и через некоторое время попросила вывести денежные средства, однако после этого Александра прекратила общение. Затем с потерпевшей созвонился другой сотрудник компании по имени Александр и предложил вернуть деньги после получения фотографии паспорта и банковской карты с обеих сторон. Впоследствии москвичка обнаружила, что с ее банковских счетов списали денежные средства. Причиненный ущерб оценивается в 640 тыс. рублей.