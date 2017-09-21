Похитителей 245 млн рублей у московского банка отправили в колонию

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Москва, 21 сентября. Мошенников, похитивших у столичного банка 245 млн рублей, отправят в колонию на семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Подсудимые по подложным документам на получение кредита заключили три договора с максимальным лимитом 245 млн рублей. Полученные деньги они потратили на личные нужды.

Останкинский районный суд приговорил мошенников к семи годам лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».