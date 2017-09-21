Полиция возбудила дело о хулиганстве после беспорядков у ТЦ «Москва»

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Москва, 21 сентября. Московская полиция возбудила уголовное дело после вчерашних беспорядков около торгово-ярмарочного центра «Москва» на Тихорецком бульваре. Кроме того, по факту избиения трудового мигранта в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье «побои».

«Вечером 20 сентября сотрудниками полиции была пресечена попытка группового нарушения общественного порядка около торгового центра на Тихорецком бульваре. В территориальные отделы полиции доставлено более 90 человек», — сообщили источники в пресс-службе ГУ МВД в Москве.

Полиция особо отметила, что сообщения о гибели человека в результате драки у торгового центра не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

«Пострадавший арендатор торгового центра нарядом скорой помощи был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он дает объяснения сотрудникам полиции», — сообщили в полиции.

Полиция продолжает оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие данных преступлений и изобличение виновных.