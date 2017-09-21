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Две пенсионерки устроили драку из-за качелей в Подмосковье
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    Две пенсионерки устроили драку из-за качелей в Подмосковье

    12:15  21 Сентября 2017
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    Две пенсионерки устроили драку из-за качелей в Подмосковье

    Москва, 21 сентября. Две пожилые женщины из Подмосковья не поделили качели на детской площадке, спор пенсионерок закончился дракой. В Сети опубликовано видео инцидента в Серпухове.

    Две пенсионерки из подмосковного Серпухова подрались из-за качелей. Одна из женщин, пытаясь вытеснить соперницу, сказала: «Не для тебя их повесили!». Однако вторая не отступала, продолжив бороться за право покачаться первой. Обе женщины мертвой хваткой вцепились в качели, пытаясь перекричать другу друга, совершенно не стесняясь в выражениях. Затем одна из старушек попыталась ударить обидчицу, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня»

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    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #пенсионерки
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