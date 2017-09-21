Пожар произошел в старинной церкви в Подмосковье

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Москва, 21 сентября. В подмосковном городе Озеры произошел пожар в церкви, построенной в конце XIX века. Возгорание произошло на площади 40 квадратных метров.

«В населенном пункте Сосновка (городской округ Озёры) произошел пожар на площади 40 квадратных метров в Покровской церкви», — сообщает источник агентства РИА Новости.

Отмечается, что здание церкви одноэтажное, построенное в 1890 году.

Пожар был потушен в короткий срок. В результате никто не пострадал. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.