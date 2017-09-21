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Пожар произошел в старинной церкви в Подмосковье
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    Пожар произошел в старинной церкви в Подмосковье

    11:49  21 Сентября 2017
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    Пожар произошел в старинной церкви в Подмосковье

    Москва, 21 сентября. В подмосковном городе Озеры произошел пожар в церкви, построенной в конце XIX века. Возгорание произошло на площади 40 квадратных метров.

    «В населенном пункте Сосновка (городской округ Озёры) произошел пожар на площади 40 квадратных метров в Покровской церкви», — сообщает источник агентства РИА Новости.

    Отмечается, что здание церкви одноэтажное, построенное в 1890 году.

    Пожар был потушен в короткий срок. В результате никто не пострадал. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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    Автор: Алексей Громов
    #церковь
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