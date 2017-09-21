Гражданка Белоруссии открыла притон в массажном салоне Москвы  

Москва, 21 сентября. Сотрудники московской полиции задержали гражданку Белоруссии, которая организовала в помещении массажного салона бордель.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданку Белоруссии Инну М. 1970 года рождения, которая организовала в помещении салона эротического массажа «Пляж» бордель.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.