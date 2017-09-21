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Россия
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Гражданка Белоруссии открыла притон в массажном салоне Москвы  
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    Гражданка Белоруссии открыла притон в массажном салоне Москвы  

    11:46  21 Сентября 2017
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    Гражданка Белоруссии открыла притон в массажном салоне Москвы  

    Москва, 21 сентября. Сотрудники московской полиции задержали гражданку Белоруссии, которая организовала в помещении массажного салона бордель.

    По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданку Белоруссии Инну М. 1970 года рождения, которая организовала в помещении салона эротического массажа «Пляж» бордель. 

    Гражданка Белоруссии открыла притон в массажном салоне Москвы  

    В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #москва #полиция #притон
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