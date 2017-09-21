Федерация мигрантов СНГ заявила о задержании более 250 человек у ТЦ «Москва»

Москва, 21 сентября. Более 250 мигрантов были задержаны у ТЦ в Москве после конфликта из-за избиения охранником уроженца Таджикистана. Об этом сообщил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов.

«У ТЦ было задержано около 250 человек», — сказал он журналистам.

По его словам, часть участников конфликта после разбирательств направилась к больнице №68, куда доставили пострадавшего мигранта. Среди задержанных оказались его родственники.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС информацию о задержании более 250 мигрантов у ТЦ «Москва» для предотвращения массовых беспорядков. Их доставили в отдел полиции. Собеседник агентства сообщил, что кроме уроженца Таджикистана были госпитализированы еще три участника конфликта.

Напомним, крупный конфликт произошел вечером во вторник, 20 сентября, у ТЦ «Москва» в Люблино. Поводом стало то, что охрана избила одного из местных торговцев, якобы не оплачивавшего счета.