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Федерация мигрантов СНГ заявила о задержании более 250 человек у ТЦ «Москва»
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    Федерация мигрантов СНГ заявила о задержании более 250 человек у ТЦ «Москва»

    11:46  21 Сентября 2017  /обновлено: 13:06  21 Сентября 2017
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    Федерация мигрантов СНГ заявила о задержании более 250 человек у ТЦ «Москва»

    Москва, 21 сентября. Более 250 мигрантов были задержаны у ТЦ в Москве после конфликта из-за избиения охранником уроженца Таджикистана. Об этом сообщил президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов.

    «У ТЦ было задержано около 250 человек», — сказал он журналистам.

    По его словам, часть участников конфликта после разбирательств направилась к больнице №68, куда доставили пострадавшего мигранта. Среди задержанных оказались его родственники.

    Федерация мигрантов СНГ заявила о задержании более 250 человек у ТЦ «Москва»

    Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС информацию о задержании более 250 мигрантов у ТЦ «Москва» для предотвращения массовых беспорядков. Их доставили в отдел полиции. Собеседник агентства сообщил, что кроме уроженца Таджикистана были госпитализированы еще три участника конфликта. 

    Напомним, крупный конфликт произошел вечером во вторник, 20 сентября, у ТЦ «Москва» в Люблино. Поводом стало то, что охрана избила одного из местных торговцев, якобы не оплачивавшего счета.

    Автор: Борис Любимов
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