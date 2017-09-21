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В Подмосковье мошенница выманила более 1,5 млн рублей за чужую квартиру
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    В Подмосковье мошенница выманила более 1,5 млн рублей за чужую квартиру

    11:45  21 Сентября 2017  /обновлено: 11:45  21 Сентября 2017
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    В Подмосковье мошенница выманила более 1,5 млн рублей за чужую квартиру

    Москва, 21 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнюю жительницу Дмитровского района, выманивающую 1,5 млн рублей за жилплощадь, которая ей не принадлежала, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

    Как стало известно, мошенница пыталась продать не принадлежащую ей квартиру, расположенную в жилом доме на улице Аверьянова. Женщины быстро договорились о сделке, а покупательница перевела на счет подозреваемой деньги, сообщает «Подмосковье сегодня».

    Получив необходимую сумму, мошенница скрылась в неизвестном направлении, оставив потерпевшую без денег и квартиры. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

    В данный момент подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #мошенничество
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