В Подмосковье мошенница выманила более 1,5 млн рублей за чужую квартиру

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Москва, 21 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнюю жительницу Дмитровского района, выманивающую 1,5 млн рублей за жилплощадь, которая ей не принадлежала, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как стало известно, мошенница пыталась продать не принадлежащую ей квартиру, расположенную в жилом доме на улице Аверьянова. Женщины быстро договорились о сделке, а покупательница перевела на счет подозреваемой деньги, сообщает «Подмосковье сегодня».

Получив необходимую сумму, мошенница скрылась в неизвестном направлении, оставив потерпевшую без денег и квартиры. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.

В данный момент подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».