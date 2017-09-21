Семья Караченцова объяснила, почему он попал в реанимацию

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Москва, 21 сентября. Актера Николая Караченцова поместили в реанимацию. Это прошло в рамках планового обследования, сообщила Федеральному агентству новостей жена его сына Ирина Караченцова.

Невестка актера уточнила, что с Караченцовым все в порядке, переживать за него не стоит. По ее словам, в реанимации артист находится под более тщательным наблюдением медиков.

Напомним, Николай Караченцов в настоящее время находится под наблюдением врачей в НИИ им. Склифосовского. Ранее сын актера Андрей в комментарии ФАН сообщил, что госпитализация отца была плановой.