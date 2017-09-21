Пушков прокомментировал уход Пенса перед речью Лаврова

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Москва, 21 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу поступка вице-президента США Майкла Пенса, который внезапно ушел с заседания Совбеза ООН.

Инцидент произошел перед выступлением главы МИД России Сергея Лаврова. За несколько минут до него, зал покинули президент Украины Петр Порошенко и Майкл Пенс.

По мнению Пушкова, это яркий показатель того, что у администрации США с Российской Федерацией отсутствуют точки соприкосновения. Свое мнение сенатор опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

Демонстрат. уход Пенса во время выступления Лаврова в ООН - ясный сигнал, что у нас с адм. США почти нет точек cоприкосновения. Без иллюзий. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 20, 2017

Читатели микроблога Пушкова отреагировали на его слова. Они, в свою очередь, заявили, что поступок Порошенко и Пенса – это демонстрация невоспитанности.

Ранее сообщалось, что Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.