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Политика
Пушков прокомментировал уход Пенса перед речью Лаврова
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    Пушков прокомментировал уход Пенса перед речью Лаврова

    8:55  21 Сентября 2017
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    Пушков прокомментировал уход Пенса перед речью Лаврова

    Москва, 21 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу поступка вице-президента США Майкла Пенса, который внезапно ушел с заседания Совбеза ООН.

    Инцидент произошел перед выступлением главы МИД России Сергея Лаврова. За несколько минут до него, зал покинули президент Украины Петр Порошенко и Майкл Пенс.

    По мнению Пушкова, это яркий показатель того, что у администрации США с Российской Федерацией отсутствуют точки соприкосновения. Свое мнение сенатор опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.

    Читатели микроблога Пушкова отреагировали на его слова. Они, в свою очередь, заявили, что поступок Порошенко и Пенса – это демонстрация невоспитанности.

    Ранее сообщалось, что Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

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    Автор: Алексей Громов
    #лавров #пушков #пенс
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