Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии банк «Арсенал» из-за угрозы вкладчикам и кредиторам
Общество
Президент Федерации мигрантов рассказал о причинах конфликта с охраной ТЦ «Москва»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Федерации мигрантов рассказал о причинах конфликта с охраной ТЦ «Москва»

    9:10  21 Сентября 2017
    31

    Президент Федерации мигрантов рассказал о причинах конфликта с охраной ТЦ «Москва»

    Москва, 21 сентября. Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов сообщил, что причиной конфликта приезжих с охраной ТЦ «Москва» стало избиение охранниками гражданина Таджикистана. Прибывшие в большом количестве родственники и знакомые мигранта едва не устроили массовую драку с охраной торгового центра.

    По словам Шарипова, охрана избила мигранта из Таджикистана около 14.30 в среду. Потерявшего сознание мужчину «замотали в белую материю» и выбросили за пределами рынка — по словам Шарипова, для того, чтобы сделать это вне зоны ответственности ЧОП, охраняющего рынок. Пострадавшего нашли таксисты.

    «Народ видел, что происходит. Сами рабочие, никто с улицы не приходил. Сами рабочие потребовали наказать преступника», — заявил Шарипов.

    Президент Федерации мигрантов рассказал о причинах конфликта с охраной ТЦ «Москва»

    По его словам, полиция в данном конфликте стала действовать против мигрантов. Задержано было «около 200 граждан, наших земляков», заявил президент Федерации мигрантов.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28916

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41527

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20315

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8168

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7719
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        25699
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        25997
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        5308
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        72175