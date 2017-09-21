Президент Федерации мигрантов рассказал о причинах конфликта с охраной ТЦ «Москва»

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Москва, 21 сентября. Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов сообщил, что причиной конфликта приезжих с охраной ТЦ «Москва» стало избиение охранниками гражданина Таджикистана. Прибывшие в большом количестве родственники и знакомые мигранта едва не устроили массовую драку с охраной торгового центра.

По словам Шарипова, охрана избила мигранта из Таджикистана около 14.30 в среду. Потерявшего сознание мужчину «замотали в белую материю» и выбросили за пределами рынка — по словам Шарипова, для того, чтобы сделать это вне зоны ответственности ЧОП, охраняющего рынок. Пострадавшего нашли таксисты.

«Народ видел, что происходит. Сами рабочие, никто с улицы не приходил. Сами рабочие потребовали наказать преступника», — заявил Шарипов.

По его словам, полиция в данном конфликте стала действовать против мигрантов. Задержано было «около 200 граждан, наших земляков», заявил президент Федерации мигрантов.