Сын Фриске шокировал деда вопросом о деньгах и недвижимости

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Москва, 21 сентября. Сын Жанны Фриске встретился с дедушкой и бабушкой в одном из детских игровых центров. Во время встречи Платон задал отцу певицы вопрос о деньгах.

4-летнего ребенка привез на свидание с родителями Жанны ее муж Дмитрий Шепелев, сообщает газета «Комсомольская правда». Однако радостную встречу омрачила неожиданность. Когда Платон остался с Владимиром Фриске наедине, то озадачил его вопросом: «Дедушка, а когда ты вернешь нам с папой деньги и дом?».

Речь шла о двухэтажном коттедже, который был куплен во время лечения певицы. Половина недвижимого имущества была оформлена на Дмитрия Шепелева. Вторая часть, которая принадлежала Фриске, перешла в наследство ее сына, отца и матери. Общая площадь дома составляет 363,6 кв. метров.

Отец артистки был шокирован недетским вопросом. По словам его адвоката, 4-летний мальчик не был ни разу в этом коттедже. Родные Жанны Фриске уверены, что Шепелев решил воздействовать на них через ребенка.

Ранее сообщалось, что суд признал законным решение о взыскании с родителей Фриске 21 млн рублей.