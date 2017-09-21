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Экономика
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Подозрительный предмет был найден на территории ТЭЦ в Москве
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    Подозрительный предмет был найден на территории ТЭЦ в Москве

    7:46  21 Сентября 2017
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    Подозрительный предмет был найден на территории ТЭЦ в Москве

    Москва, 21 сентября. На востоке столицы был найден подозрительный предмет. Его обнаружили на территории ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева «Мосэнерго».

    Место обнаружения предмета оцепила охрана ТЭЦ, были вызваны подразделения МВД и ФСБ. Чуть позже выяснилось, что находка не представляет опасности. Это оказался муляж взрывного устройства, сообщили представители ситуационно-аналитического центра при Минэнерго России.

    Известно, что сейчас угроза террористического акта снята и ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева «Мосэнерго» работает в штатном режиме.

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    Автор: Алексей Громов
    #москва #тэц #муляж
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