Подозрительный предмет был найден на территории ТЭЦ в Москве

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Москва, 21 сентября. На востоке столицы был найден подозрительный предмет. Его обнаружили на территории ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева «Мосэнерго».

Место обнаружения предмета оцепила охрана ТЭЦ, были вызваны подразделения МВД и ФСБ. Чуть позже выяснилось, что находка не представляет опасности. Это оказался муляж взрывного устройства, сообщили представители ситуационно-аналитического центра при Минэнерго России.

Известно, что сейчас угроза террористического акта снята и ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева «Мосэнерго» работает в штатном режиме.