Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Певец Лазарев назвал «некрасивой» скульптуру Калашникову в центре Москвы
Общество
Певец Лазарев назвал «некрасивой» скульптуру Калашникову в центре Москвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Певец Лазарев назвал «некрасивой» скульптуру Калашникову в центре Москвы

    0:10  21 Сентября 2017
    45

    Певец Лазарев назвал «некрасивой» скульптуру Калашникову в центре Москвы

    Москва, 20 сентября. Певец Сергей Лазарев прокомментировал идею установки памятника Михаилу Калашникову в центре Москвы. По его словам, скульптура знаменитого российского оружейника является «некрасивой», а сама идея установки памятника «отвратительной».

    «Не могу промолчать… Это отвратительно — ставить в центре столицы такой памятник… Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку нормой?», – написал Лазарев в своем Instagram.

    Лазарев добавил, что, хотя, изобретение оружейника вызывает у него гордость, сам памятник Калашникову является «некрасивым», а место для него – неудачным, пишет «Газета.ru».

    Ранее памятник Калашникову, установленный в столице на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц подверг критике музыкант Андрей Макаревич, назвав памятник «бездарным» и «уродливым». В ответ, автор скульптуры Салават Щербаков посоветовал Макаревичу «не лезть» в его профессию.

     

     

     

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #калашников #лазарев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21466

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41454

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20199

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8149

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7643
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Президент Чехии о приглашении Путина: Это своего рода награда

        Президент Чехии о приглашении Путина: Это своего рода награда

        0:00   21 Сентября 2017
        58
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        460
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3448
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        137