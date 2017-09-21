Певец Лазарев назвал «некрасивой» скульптуру Калашникову в центре Москвы

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Москва, 20 сентября. Певец Сергей Лазарев прокомментировал идею установки памятника Михаилу Калашникову в центре Москвы. По его словам, скульптура знаменитого российского оружейника является «некрасивой», а сама идея установки памятника «отвратительной».

«Не могу промолчать… Это отвратительно — ставить в центре столицы такой памятник… Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку нормой?», – написал Лазарев в своем Instagram.

Лазарев добавил, что, хотя, изобретение оружейника вызывает у него гордость, сам памятник Калашникову является «некрасивым», а место для него – неудачным, пишет «Газета.ru».

Ранее памятник Калашникову, установленный в столице на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц подверг критике музыкант Андрей Макаревич, назвав памятник «бездарным» и «уродливым». В ответ, автор скульптуры Салават Щербаков посоветовал Макаревичу «не лезть» в его профессию.