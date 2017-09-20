Столичная полиция пресекла массовую драку у ТЦ «Москва»

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Москва, 20 сентября. Правоохранительные органы Москвы пресекли массовую драку с участием пятидесяти гастарбайтеров около торгового центра «Москва».

Как сообщается, около пятидесяти человек попытались устроить массовую драку около торгового центра. Причиной конфликта стало то, что охрана ТЦ «Москва» побила грузчика – трудового мигранта. После этого инцидента примерно 50 гастарбайтеров пришли к торговому центру, намереваясь устроить драку с охранниками.

Вовремя подоспевшие сотрудники полиции сумели пресечь разгорающийся конфликт и задержать участников перепалки.

Как пишет РИА Новости, факт пресечения попытки конфликта был подтвержден пресс-службой ГУМВД по Москве. Сейчас по факту данного инцидента проводится проверка.