Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Трамп обсудил с королем Иордании разрешение кризиса в Сирии
Происшествия
Столичная полиция пресекла массовую драку у ТЦ «Москва»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Столичная полиция пресекла массовую драку у ТЦ «Москва»

    22:58  20 Сентября 2017
    70

    Столичная полиция пресекла массовую драку у ТЦ «Москва»

    Москва, 20 сентября. Правоохранительные органы Москвы пресекли массовую драку с участием пятидесяти гастарбайтеров около торгового центра «Москва».

    Как сообщается, около пятидесяти человек попытались устроить массовую драку около торгового центра. Причиной конфликта стало то, что охрана ТЦ «Москва» побила грузчика – трудового мигранта. После этого инцидента примерно 50 гастарбайтеров пришли к торговому центру, намереваясь устроить драку с охранниками.

    Вовремя подоспевшие сотрудники полиции сумели пресечь разгорающийся конфликт и задержать участников перепалки.

    Как пишет РИА Новости, факт пресечения попытки конфликта был подтвержден пресс-службой ГУМВД по Москве. Сейчас по факту данного инцидента проводится проверка.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #мигранты #москва #драка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21466

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41454

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20199

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8149

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7643
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        443
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3446
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        137
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        12113