Priora протаранила автобус в Москве: один человек погиб, двое пострадали

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Москва, 20 сентября. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием автобуса на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным представителя Госавтоинспекции, автокатастрофа произошла на пересечении Кировоградской и Днепропетровской улиц около семи часов вечера во вторник. Столкнулись рейсовый автобус №784 и легковой автомобиль LADA Priora.

«В результате аварии один человек погиб и двое пострадали», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы.

По предварительным данным, в автобусе пострадавших нет.

Ранее во вторник «Газета.ру» сообщала о том, что три человека пострадали при столкновении скорой помощи с автомобилем на юго-западе Москвы. ДТП произошло в 11.15 мск на пересечении Ленинского и Университетского проспектов.