Около 250 студентов эвакуировали из общежития на севере Москвы

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Москва, 20 сентября. Столичные спасатели эвакуировали около 250 студентов из общежития, которое принадлежит Российскому государственному аграрному университету — МСХА имени Тимирязева.

Инцидент произошел на Лиственничной аллее. Согласно предварительным данным, причиной эвакуации стало задымление в здании.

«Из общежития сельхозакадемии по адресу: Лиственничная аллея, дом 12, идет эвакуация из-за возгорания в подвале», — отметил источник ТАСС.

Ранее стало известно о том, что пожар на территории складов на юге Москвы был ликвидирован.