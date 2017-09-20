Около 250 студентов эвакуировали из общежития на севере Москвы
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Москва, 20 сентября. Столичные спасатели эвакуировали около 250 студентов из общежития, которое принадлежит Российскому государственному аграрному университету — МСХА имени Тимирязева.
Инцидент произошел на Лиственничной аллее. Согласно предварительным данным, причиной эвакуации стало задымление в здании.
«Из общежития сельхозакадемии по адресу: Лиственничная аллея, дом 12, идет эвакуация из-за возгорания в подвале», — отметил источник ТАСС.
Ранее стало известно о том, что пожар на территории складов на юге Москвы был ликвидирован.