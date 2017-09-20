На юге Москвы столкнулись скорая и Mercedes, есть пострадавшие

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Москва, 20 сентября. Карета скорой помощи и легковой автомобиль Mercedes столкнулись на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Каховка. После столкновения машина скорой помощи перевернулась. В результате аварии пострадал водитель скорой и медик, который находился в салоне автомобиля.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.