Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Показ «Матильды» в Петербурге начался при повышенных мерах безопасности
Политика
Состав муниципальных депутатов Москвы обновился почти на две трети
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Состав муниципальных депутатов Москвы обновился почти на две трети

    22:18  20 Сентября 2017
    47

    Состав муниципальных депутатов Москвы обновился почти на две трети

    Москва, 20 сентября. Состав муниципальных депутатов в российской столице обновился на 63%. Об этом в среду журналистам рассказал секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, который прокомментировал итоги выборов 10 сентября 2017 года.

    «Женщин-депутатов стало больше, чем мужчин, в прошлый раз было наоборот… Младше 30 лет  — только 7%, 17% депутатов — старше 60 лет»,  — цитирует слова Попова «Интерфакс».

    Как ранее сообщало издание «Утро.ру», руководство КПРФ признало провал своей избирательной кампании на территории Москвы.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #выборы #москва
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21459

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41444

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20182

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8143

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7627
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        3315
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2450
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        131
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        11845