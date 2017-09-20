Состав муниципальных депутатов Москвы обновился почти на две трети

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Москва, 20 сентября. Состав муниципальных депутатов в российской столице обновился на 63%. Об этом в среду журналистам рассказал секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, который прокомментировал итоги выборов 10 сентября 2017 года.

«Женщин-депутатов стало больше, чем мужчин, в прошлый раз было наоборот… Младше 30 лет — только 7%, 17% депутатов — старше 60 лет», — цитирует слова Попова «Интерфакс».

Как ранее сообщало издание «Утро.ру», руководство КПРФ признало провал своей избирательной кампании на территории Москвы.