Собянин рассказал о преимуществах московского таксопарка

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Москва, 20 сентября. Московский таксопарк является одним из самых молодых в мире, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, возраст автомобилей в нем не превышает трех лет.

Собянин подчеркнул, что добиться этого удалось благодаря поддержке столичных властей.

«Средний возраст автомобилей — 2,8 года», — написал мэр Москвы в Twitter.